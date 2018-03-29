В Нью-Йорке презентовали концептуальное электрическое купе Genesis Essentia. Это первый электромобиль в портфолио недавно запущенного люксового бренда корейской компании Hyundai Motor. Но для нас этот прототип интересен еще и по той причине, что его дизайн создавался выходцами из СНГ, пишет издание «Дром».

Genesis Essentia — прообраз будущего серийного купе класса Gran Turismo. Автомобиль имеет вытянутый, приземистый кузов, фары-«полоски» и двери с механизмом открывания типа «крылья бабочки». Стиль концепта в Genesis называют Athletic Elegance, т. е. «атлетическая элегантность». Отдельного внимания заслуживают диски с тонкими и хитросплетенными спицами.

В салоне Genesis Essentia — минималистичная передняя панель с огромным, вытянутым во всю ширину дисплеем и отдельным 8-дюймовым «планшетом» комбинации приборов для водителя. Необычно решены сиденья — каркас подушек обоих «ковшей» объединен в один элемент, сами подушки имеют поддержку голеней, доходящую почти до пола. Крыша концепта полностью стеклянная, выполнена в форме double bubble («двойной пузырь»).

Несущей конструкцией кузова концепта является углепластиковый монокок, наружные панели также выполнены из карбона. Интересно, что сотовый каркас силовых элементов кузова в дверных проемах выставлен напоказ и ничем не прикрыт.

Высота купе составляет всего 127 см. Столь малой высоты удалось добиться за счет размещения батарей в центральном тоннеле, а не под полом, как обычно принято в электромобилях.

С места до 60 миль/ч (97 км/ч) Essentia разгоняется всего за 3,0 секунды. Другие характеристики, включая мощность двигателя и запас хода, не сообщаются.

Пресс-служба Genesis сообщает, что по технологиям Essentia превосходит принятый сейчас в автоиндустрии стандарт. У нее есть системы vehicle-to-infrastructure и vehicle-to-vehicle technology, т. е. системы взаимодействия с инфраструктурой и с другими автомобилями. Essentia изучает предпочтения водителя и может предлагать самый оптимальный для него маршрут. Когда маршрут выбран, купе автоматически настраивает ходовую часть и рулевое управление под состояние предстоящей дороги. Помимо этого, автомобиль оснащен голосовым помощником.

Из пяти дизайнеров, создававших облик этого концепта, двое — выходцы из России, один — из Азербайджана. Ведущим дизайнером проекта выступил Саша Селипанов, россиянин, который раньше работал в Bugatti, а с 2016 года возглавляет германскую дизайн-студию Genesis. Часть работ по экстерьеру выполнил Арсений Костромин, тоже русский, которого в штат Genesis «подтянул» Селипанов. Прежде Костромин трудился в Renault. В разработке проекта также участвовал азербайджанец Самир Садыхов, раньше творивший для небольшой американской автомобильной компании Rezvani. Помимо этих троих выходцев из СНГ, в разработку дизайна Genesis Essentia были вовлечены француз Гиллермо Миньо и кореец Кристофер Ха. При этом общее направление стиля автомобиля, конечно, определял главный дизайнер марки Genesis Люк Донкервольке.

Minval.az