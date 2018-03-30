Госдума не поддержала инициативу ЛДПР признать деятельность Ельцина и Горбачева антинародной и не соответствующей интересам страны. Большинство депутатов проголосовало против этого проекта заявления.

Развал Советского Союза… многочисленные вооруженные конфликты, рост показателей заболеваемости, смертности, количества алко- и наркозависимых людей, катастрофическое падение уровня жизни миллионов граждан в девяностые годы прошлого века — все это произошло не случайно, говорится в документе.

В проекте заявления уточняется, что перестройка и ельцинские реформы ухудшили ситуацию внутри страны и положение России на международной арене.

Председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова сообщила, что члены комитета не пришли к единому мнению при обсуждении заявления, поэтому решили отклонить проект, передает «Интерфакс».

При этом члены фракции КПРФ поддержали проект. Об этом заявил представитель партии Николай Харитонов.

Однако лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал инициативу ЛДПР «абсолютно конъюнктурной и нечестной». По его словам, в Госдуме уже был «политический суд» по этому поводу. Специальная комиссия проводила расследование и описала преступления Ельцина в 20 томах, отметил коммунист. Вопрос о виновности Ельцина был вынесен на общее голосование.

Восемь лидеров, которые выступали, все без исключения признали его деятельность преступной, но когда стали голосовать, господин Жириновский первый ушел в тень и заявил: наша фракция голосовать не будет, заявил Зюганов.

В итоге тогда в Госдуме не хватило 16 голосов, чтобы признать деятельность первого российского президента преступной, объяснил лидер КПРФ.

Распад СССР до сих пор остается для россиян больной темой. По данным опроса «Левада-Центра», сейчас количество граждан, жалеющих об этой странице истории, достигло 58%. Это максимальный показатель за последние восемь лет.

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