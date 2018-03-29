Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает развивать сатиру для адекватного ответа Западу. Инициатива появилась на фоне высылки дипломатов и обвинений РФ в «деле Скрипаля».

Депутата Госдумы на такое предложение вдохновила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

«В идеале — у нас должен появиться новый журнал «Крокодил», который сможет давать современные, злые, едкие отповеди и эпитеты в адрес наших оппонентов», — полагает Жириновский.

Лидер ЛДПР сам предложил некоторые аналогии.

«Лично мне, например, Тереза Мэй напоминает нашу Бабку Ягу. Не только чисто внешне, но и по своим делам. Обе строят какие-то гаденькие планы все время, мешают людям жить. «Лестные» эпитеты можно дать и британскому министру иностранных дел Борису Джонсону — Борька-недоумок. И министру обороны Гэвину Уильямсону», — отметил он в Телеграм-канале.

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