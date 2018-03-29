Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе встречи депутатов от ЛДПР и руководства Госдумы с премьер-министром Дмитрием Медведевым в среду призвал отметить алименты и разрешить регистрировать повторный брак без расторжения первого, передает РИА Новости.

«Отменить алименты. Деньги может выплачивать государство, а алименты часто становятся причиной тяжелых конфликтов между бывшими супругами, это мешает создать им новые семьи. От алиментов больше вреда, чем пользы», — приводятся слова Жириновского.

Он также отметил, что отсутствие разводов положительно скажется на психологическом климате и позволит сохранить права и статус членов прежней семьи.

«Дать право регистрировать повторный брак без расторжения первого. Речь не о многоженстве. Жить только раздельно. Но это позволит сохранить права и статус членов прежней семьи. Отсутствие разводов улучшит психологический климат», — заявил лидер ЛДПР, которого цитирует пресс-служба партии.

Minval.az