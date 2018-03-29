Представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что три человека, которые считались пропавшими без вести во время пожара в Кемерово найдены живыми. Их обнаружили во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, передает Интерфакс.

‒ В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по проверке заявлений о 67 пропавших трое из них установлены среди живых, ‒ сказала Петренко.

С учетом этого количество погибших во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» на сегодняшний день составляет 64 человека. Родственникам для похорон выданы 22 из 27 опознанных тел.

Minval.az