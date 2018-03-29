Министерство обороны Азербайджана впервые прокомментировало слухи о том, что Азербайджан забраковал российское вооружение, сообщает Minval.az.

«Официально заявляем, что подобные сообщения не соответствуют действительности и носят провокационный характер.

Азербайджан уделяет особое внимание закупкам и приобретению различных видов вооружения в определенных странах-производителях. Мы тщательно выбираем лучшую, наиболее качественную и эффективную военную продукцию, необходимую для увеличения своего боевого потенциала с целью освобождения оккупированных территорий.

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Принятое на вооружение азербайджанской армии новое российское вооружение соответствует повышенным требованиям, предъявляемым к современным системам вооружения, а также значительно усиливает маневренные и огневые возможности подразделений, и особенно тех, которые выполняют боевые задачи на переднем крае обороны наших войск”, — заявили в оборонном ведомстве.

Minval.az