В Хазарском районе Баку обнаружено тело женщины.

Как сообщили Minval.az в правоохранительных органах, ночью 27 марта в нежилом недостроенном здании в жилом массиве Албалылыг поселка Бузовна обнаружено обгоревшее тело женщины.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов и отдела судебно-медицинской экспертизы провели первоначальное расследование. Выяснилось, что сгоревшая Нина Мамедова 1956 года рождения вела бродячий образ жизни. Она разожгла в постройке костер, чтобы согреться, но упала в него из-за того, что находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По факту в прокуратуре Хазарского района возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Minval.az