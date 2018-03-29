Американские власти рассматривают возможность ареста российских активов в США в качестве одной из мер по «делу Скрипаля». Об этом посол США в Москве Джон Хантсман рассказал в интервью РБК.

Он выразил надежду на то, что странам все же удастся стабилизировать отношения без крайних мер, хотя прогнозировать что-либо Хантсман отказался. Также посол рассказал, о каких активах может идти речь, с учетом того, что дипломатическая собственность подпадает под действие Венской конвенции — ее арестовать невозможно.

«Существует Венская конвенция, которая гарантирует неприкосновенность. Ею руководствуются при обсуждении любой ситуации. Но также существуют другие соглашения, достигнутые в разное время, которые тем или иным образом касаются вопросов дипломатической собственности, дипломатических объектов. Поэтому не стоит строить предположения о том, как будут развиваться события», — заявил посол.

Хантсман также рассказал, что по вечерам он читает исторические книги о взаимоотношении двух стран. По его словам, в истории России и США были хорошие моменты, когда представители стран как партнеры садились за стол переговоров, чтобы утрясти разногласия, однако инцидент со Скрипалем это то, «как ответственные партнеры не поступают».

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