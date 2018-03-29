В результате проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД мероприятий были задержаны жители Баку Джабир Гасанов и его родственник Дадаш Гасанов, которые незаконно изготавливали алкогольную продукцию под названиями импортируемых в Азербайджан алкогольных напитков.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в ходе обыска скрытого амбара, принадлежащего данным лицам на территории поселка Сарай Абшеронского района были обнаружены и изъяты в крупном размере водка «Столичная», «Absolut», виски «Jack Daniels», «Chivas regal», а также спирт неизвестного происхождения, который использовался для изготовления данной алкогольной продукции, акцизные марки в крупном размере, этикеты, крышки и другие приспособления.

Во время допроса задержанные сказали, что хотели организовать продажу незаконно изготовленных поддельных алкогольных напитков в Баку и в регионах страны. В результате предпринятых не отложенных мер, проведенных сотрудниками Главного управления, их действия были пресечены.

Согласно заключению эксперта было установлено, что обнаруженные алкогольные напитки низкого качества, негодные для употребления, являются серьезным источником опасности для здоровья.

Собранные материалы были направлены в следственный отдел Главного управления.

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