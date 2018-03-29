Утро началось с очередного высказывания депутата. На сей раз Муса Гулиев выразил недовольство тем, что люди в социальных сетях снова выступили с критикой в адрес чиновников после того, как в СМИ распространилась новость о женщине-дворнике, трагически погибшей во время уборки скоростной трассы.

«Под машину может попасть каждый, будь то пожилой человек, юноша, ребенок, работающий или безработный», заявил депутат Милли Меджлиса Муса Гулиев, комментируя вчерашний инцидент со сбитой женщиной-дворником.

По его словам, пожилую женщину никто не заставляет там работать. «Что, ее насильно там эксплуатируют?! Может быть она давно занимается этой работой, знает свое дело, физическое здоровье тоже позволяет, и таким образом она зарабатывает себе на хлеб».

А вот и соврал депутат! Нелегкая жизнь заставляет подчас выделывать людей такие коленца, лишь бы ноги не протянуть. И разглагольствуя об очередных возмущениях народных в социальных сетях по поводу толстокожести провластных чиновников, депутат М. Гулиев почему-то умолчал о мизерной пенсии, не соизволив даже на минуточку призадуматься: почему пожилая женщина подрабатывает столь тяжкой для ее возраста работой?

«Возрастные ограничения применяются в отношении лиц, занимающихся интеллектуальным трудом, которые не могут выполнять необходимую работу. Для занимающихся физическим трудом таких ограничений не предусмотрено. К примеру, неквалифицированные специалисты – рабочие, уборщики, садовники – могут работать, пока позволяет физическая сила и здоровье, зачем ставить им ограничения?!», — с гордостью отмечает депутат.

Действительно, почему ставить ограничения на физический труд гражданам страны? Пусть себе работают! Ведь согласно тезису, а точнее, перлу того же М. Гулиева, у азербайджанского народа нет причины быть недовольными и несчастными.

А депутаты? У них тоже интеллектуальный труд или все же физический, раз никто из них, достигнув планки пенсионного возраста, на пенсию не выходит? Сказали «А» – говорите и «Б», уважаемый Муса муэллим! Или депутаты у нас не граждане Азербайджана, а гуманоиды, которым не писаны законы Азербайджана?

Кроме того, в гневе праведном защищая и оправдывая чиновников, велеречивый депутат почему-то оставил в стороне главную причину гибели пожилой дворничихи, а именно: в какой еще цивилизованной и «не имеющей аналогов» стране мира – кроме Азербайджана, конечно же, — скоростные трассы убирает живая сила, а не техника? И, кстати, упоминая о неквалифицированных специалистах, Муса Гулиев почему-то умолчал о том, что практически на всех стройках города не соблюдаются правила техники безопасности, в связи с чем гибнут рабочие – неквалифицированные, кстати! Но так или иначе – эта тема конкретное табу, потому что в случае чего чиновники моментально начинают прикрываться, как щитом, «возможностью помощи безработным и неимущим». А то, что в большинстве случаев не заключаются трудовые договора – это тоже не проблема. Дешевая рабочая сила по найму – и наемщикам хорошо, и человек на пропитание зарабатывает. Правда, шикарный выход из тисков безработицы?

Напоследок хочется отметить, что дворниками работают в основном вынужденные переселенки и беженки, которые, устраиваясь в ЖЭКи, получают возможность прописки. И труд этих женщин на самом деле очень тяжел. И работают они иногда в действительно экстремальных условиях, лишь бы ноги не протянуть.

Умолчал так же депутат и о росте цен на продукты, и о постоянно растущей цене на лекарства, столь необходимые пожилому человеку, и о невозможности приобрести себе жилье, потому что рынок недвижимости не контролируется государством. Много было недосказанного, а, точнее, не озвученного М. Гулиевым. Зато заступился за чиновников, которых снова «зря протащили граждане Азербайджана». Хотя, это неудивительно. Разве можно было ожидать от него чего-то большего?

Яна Мадатова

Minval.az