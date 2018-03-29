Находящийся с официальным визитом в Анкаре Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 29-го марта встретился с Министром национальной обороны Турецкой республики Нуреттином Джаникли.

Как сообщается на сайте Минобороны, на встрече министров обороны один на один, которая продолжилась с участием делегаций в расширенном составе, было подчеркнуто, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией проводится как на двусторонней основе, так и в рамках программ НАТО. Было также отмечено, что азербайджано-турецкое стратегическое партнерство, основанное на дружеских и братских отношениях, постоянно развивается.

В ходе встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности, основные направления военных связей между Азербайджаном и Турцией, развитие сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной, военно-медицинской сферах, проведение совместных военных учений, организация взаимных визитов экспертных групп, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Minval.az