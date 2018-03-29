Автомобилист, предпринявший попытку протаранить группу военнослужащих на юго-востоке Франции, выкрикивал оскорбления на арабском, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

Инцидент произошел в коммуне Варс-Альер-э-Риссе, неподалеку от казармы около 08.15 местного времени (10.15 по бакинскому), когда несколько военнослужащих отправились на утреннюю пробежку.

Водитель кричал военным и предпринял несколько попыток сбить их, однако мужчины смогли забраться на тротуар. В результате происшествия никто не пострадал.

«В том, что касается оскорблений, пока нет ясности. По информации прокуратуры Гренобля, он кричал на арабском. По словам другого источника, были и угрозы — он угрожал их убить», — сообщили в эфире телеканала.

К настоящему времени антитеррористическая прокуратура не открыла следствие в связи с инцидентом, происшествием занимается местная полиция.

Поиски злоумышленника в регионе продолжаются.

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