Армению накрыл мощный циклон испуга, и он вызван несколькими обстоятельствами. Согласно циркулирующим слухам, Запад ради смены власти в стране оказывает поддержку не только оппозиционным, но и террористическим группам. Активно артикулируются имена ячеек наподобие «сасна црер», которые причастны к эксцессам наподобие захвата полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване летом 2016 года.

Параллельно будируется ожидаемый приход в Белый дом в качестве члена команды Трампа нового советника по национальной безопасности США Джона Болтона, который выделяется решительностью и непримиримостью с понятием террор. На фоне известной истины о том, что в армяно-азербайджанском споре вокруг будущего Карабахского региона опытный политик является сторонником Баку, идет невиданная эскалация паники.

Возникает резонный вопрос – имеется ли связь между двумя мотивами? Представляется, что да, и на это указывают несколько деталей сложившейся туманной обстановки.

Роль и место армянского вопроса в американской политике общеизвестна, и ни для кого не является секретом, что если бы не диаспора с ее разветвленной сетью всевозможных комитетов, ассоциаций и федераций, то американский истеблишмент давно бы оказался в орбите здравомыслия. Однако въедливая позиция местных армян, бесконечные подкупы, угрозы в адрес конгрессменов и сенаторов делают свое черное дело. Проармянские лоббистские группы без конца мутят воду, чтобы не дать решиться карабахской проблеме в духе исторической справедливости.

Ереван, без устали теребящий американских армян, пока добивается того, чтобы Вашингтон не признал факт агрессии, и больше склонялся бы в пользу верховенства принципа так называемого права карабахских армян на самоопределение.

Однако на данном этапе не так все просто складывается и для вдохновителей армянских сепаратистов. На это указывает и жесткая позиция американского посла в Ереване Ричарда Миллса, который не церемонится с армянскими капризами, предпочитая в вопросах принципиального характера называть вещи своими именами.

Так вот, дипломат в ответ на императивы, которые озвучивают эксперты и журналисты с подачи команды Сержа Саргсяна, однозначно дал знать, что его страна не только не поддерживает террористов и смутьянов, но и отвергает попытки незаконного свержения избранной народом власти. По его видениям, насильственные действия не могут быть альтернативой диалогу.

В определенном смысле сказанное Миллсом аффилируется и с положением вокруг карабахского урегулирования, где серийные армянские провокации вдоль линии соприкосновения, бряцание оружием сводят на нет миротворческие усилия. Но сейчас речь не об этом, а о желании официального Еревана навести тень на плетень, сбить прицелы прагматично настроенных американских политиков ради захватнических целей.

Так вот, американский посол на очень непростой передовой постоянно напоминает, что склонность к насилию, а оно плоть от армянской плоти, ставит под угрозу разумные принципы, создает токсичную обстановку, при которой нереалистично говорить о разрешении наболевших вопросов. Вашингтон не только не желает иметь дело с отъявленными бандитами, но и стремится к определенности ради приемлемых решений.

Разумеется, настроенность на разговор по существу и без виляний это то, что абсолютно невыгодно армянам, потому они наращивают усилия в тиражировании фальшивых пропагандистских наработок, чтобы повлиять на американцев.

Появления на политическом небосводе Джона Болтона тоже бич для Еревана, ибо этот политик и в деле, и в прогнозах, и в принятии решений, как правило, выступает четко, будучи сторонником логичных решений. Раз он совсем скоро появится в Белом доме в новом качестве советника по вопросам безопасности, то быть того не может, чтобы он обошел вниманием карабахский кризис.

Он, во-первых, настроен прагматично, без оговорок принимая позицию Баку, как объективную, а, будучи специалистом, хорошо разбирающимся в перипетиях постсоветского пространства вообще и Южного Кавказа в частности, выступает ярым сторонником Азербайджана, то есть, страны, которая предсказуема и дееспособна. Этим обстоятельством и вызвана паника в армянских рядах, где всегда верили и надеялись в американское тыловое обеспечение. Но в жизни и политике все меняется.

Однако навряд ли произошли изменения в позиции Болтона. Он по-прежнему настаивает на повышении роли США в делах Южного Кавказа, поскольку подвешенное состояние региона ввиду неразрешенности замороженных конфликтов открывает большое окно возможностей для появления новых рисков.

При активизации США на Южном Кавказе судьба карабахского конфликта должна стать приоритетом в внешнеполитической повестке Вашингтона. Назойливые действия армянских лоббистов никогда не будет способствовать снижению напряжения в регионе. Они, скорее, создают новые опасные тренды, чем и отягчают стабилизацию. Давно назрела пора для точки в карабахском кризисе, и в этом вопросе единомыслие минской тройки важно.

Джон Болтон, как ярый сторонник осмысленных действий, прекрасно понимает, что США должны повернуться лицом к важному и конструктивному партнеру в лице Баку. В этом случае ставка на восстановление территориальной целостности Азербайджана оправдает себя сполна.

Именно потому в Ереване царит паника и брожение в умах высоких политиков. Но от первопричин беспокойства никуда не уйти. Рано или поздно прозрение должно наступить. В американских политиках, которых армянские лоббисты все время вели за нос, похоже, оно наступает, и должно принести пользу.

Не следует упускать из виду важную деталь – понятие армянская политика и террор практически срослись, и разве могут на это не обращать внимания американцы?!

Тофик Аббасов

Minval.az