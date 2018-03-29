30 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается нестабильная погода, в некоторых местах – осадки. Будет дуть сильный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7°, днем 8-12°, в Баку ночью 5-7°, днем 9-11° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 763 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85%.

30 марта в районах Азербайджана прогремит гром, пойдут дожди, в горах ожидается снег, град, в некоторых местах – интенсивный. Местами будет туман. Подует порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем 13-18°, в горах — ночью составит 2-6°, днем 6-10°.

Minval.az