Житель Геранбойского района убил сестру.

Как сообщает Report, инцидент произошел на территории села Иреванлы.

Так, местные жители обнаружили на территории села захороненное тело женщины и сообщили об этом в полицию.

На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время ведутся работы по извлечению тела женщины из места захоронения.

По предварительной информации, Рашханду Чингиз гызы Гусейнову некоторое время назад убил и закопал ее брат.

Сообщается, что у убитой есть два брата и две сестры. Братья Р.Гусейновой — Айдын Гусейнов 1985 г.р. и Агиль Гусейнов 1988 г.р. задержаны в качестве подозреваемых лиц. Предполагается, что убийство совершено на почве чести.

Minval.az