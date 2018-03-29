Информация о том, что Москва поставляет Баку бракованное оружие продолжает оставаться в топе новостных лет ряда СМИ. В четверг, 29 март, информацию об этом опубликовали ведущие российские и украинские СМИ: Лента.ру, «Обозреватель», «Униан» и д.р.

Напомним: о том, что поставки российского оружия в Азербайджан вызывают недовольство в Баку и негодование в Армении сообщило минское издание «Беларусская правда».

Как уже сообщал Minval.az, в статье белорусского издания утверждалось, что Баку очень недоволен состоянием и качеством военно-технического сотрудничества с Москвой и «пытается найти альтернативу этому сотрудничеству».

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Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский в эфире НСН опроверг существование претензий со стороны Баку.

«Если бы [с оружием что-то] было не в порядке, его бы не покупали. Уверяю вас. Они же покупают за свои деньги. Представляете, как они изучают, что оно может и как оно работает. Потом они покупают, эксплуатируют и опять покупают», — заявил эксперт.

По словам Виктора Мураховского, подобные публикации создаются ради лайков и просмотров.

«Лица, которые это пишут в блогах, на сайтах, все известны. Есть определённые издания, которые тоже давно нам известны. Поверить им, может быть, не поверят, но лайки-то уже получены, количество просмотров выросло», — объяснил Мураховский.

Minval.az