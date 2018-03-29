«В отличие от Армении, в Азербайджане сохранена армянская церковь, действующая в центре Баку, и она охраняется государством».

Об этом заявил старший советник отдела Администрации президента Азербайджана по межнациональным отношениям, мультикультурализму и вопросам религии Джейхун Мамедов в ходе своего выступления на международной научной конференции «100-летие геноцида азербайджанцев, совершенного в 1918 году. Политика геноцида, военной агрессии и этнической чистки в современный период».

По его словам, около 5000 книг армянской литературы в церкви охраняются государством:

«Ощущается огромная разница между мероприятиями, проводимыми Арменией в отношении Азербайджана, и политикой нашего государства».

Дж.Мамедов отметил, что в Баку проживает много армян и с ними никто не конфликтует:

«В братской Турции также действует много армянских церквей, охраняемых государством».

Он напомнил о том, что проводя политику геноцида, армяне разрушили многие исторические памятники Азербайджана и мечети:

«В начале 1990 года эти процессы продолжились. Это еще раз наглядно отражает масштабы и сущность геноцида армян против азербайджанцев. Армяне высказывают мнения о том, что якобы там продолжают свою деятельность некоторые мечети, но мы знаем в каких целях там используются наши мечети».

Minval.az