Как минимум, полсотни человек спасли из горящего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерово двое мусульман.

Как пишет Telegram-канал Mash, героями оказались работники одного из обувных магазинов, расположенных на втором этаже ТРЦ, — Хуршед и Фарзон. Когда начался пожар и паника, мужчины самостоятельно организовали эвакуацию, помогая потерявшим ориентацию в задымленном помещении найти выход. Выводили людей из здания мусульмане через запасной выход своего магазина.

Как отмечают очевидцы, мужчины забегали в здание снова и снова, буквально вылавливали дезориентированных людей и выводили их на улицу. Когда ситуация стала критической, надышавшихся дымом мужчин из здания вывели спасатели.

Minval.az