На днях в Военной академии Генштаба ВС РФ состоялась научно-практическая конференция. На ней выступил начальник Генштаба (НГШ) генерал армии Герасимов. Его речь была достаточно интересной, особенно на фоне предыдущих заявлений и действий военно-политического руководства России и противоречивых заявлений американских военных.

Как пишет российская газета «Аргументы и факты», на Западе возник устойчивый миф, что генерал армии Герасимов разработал теорию гибридных войн и применяет её на практике. На деле же вся доктрина взялась из одной публикации, где он описывал общую обстановку в мире и методы, применяемые западными странами и их спецслужбами. То есть все те самые майданные технологии. Таким образом, Запад просто перевёл стрелки на Герасимова. Если даже Россия и применяет эти самые гибридные методы, то не она их изобрела. А если Западу не нравится то, что его лупят при помощи его же разработок, так кто виноват.

В этот раз генерал Герасимов также описывал обстановку в мире. Ключевым фактором влияния на международную ситуацию, по его словам, является то, что США долгие годы воображали себя единственной сверхдержавой, построившей «американский мир».

«Вследствие этого резко активизировалось межгосударственное противоборство. Его основу по-прежнему составляют невоенные меры – политические, экономические и информационные. Более того, помимо упомянутых сфер оно постепенно распространилось[end_short_text] на все стороны деятельности современного общества – дипломатические, научные, спортивные, культурные – и фактически стало тотальным», – подчеркнул в своём выступлении Герасимов. Попутно он заметил, что и военные методы воздействия никуда не делись.

Такие войны часто называют войнами нового типа. Хотя изменение методов войны идёт постоянно, но в целом новыми являются лишь некоторые решения и технологии войны – её сущность не меняется. Все эти гибридные методы при первом приближении не были тайной и для китайского полководца Сунь-цзы 2, 5 тыс. лет назад. Он подчёркивал важность достижения победы без непосредственного участия своей армии в войне.

По сути, войной нового типа является сирийская. Вроде бы никто не объявлял Сирии войну, но больше половины страны в руинах. И все бандгруппировки сидели на зарубежной подпитке оружием, деньгами, наёмниками и инструкторами. Прямые военные методы против Сирии тоже применялись, правда, не очень удачно. История с американским ударом по авиабазе Шайрат – тому пример.

Современные войны показывают, что постоянно растут напряжённость и динамичность боевых действий, пространственный размах и глубина воздействия на противника – поражение может осуществляться на всю глубину построения его вооружённых сил и на всей территории стран-противников. Сокращаются временные параметры подготовки и ведения операций, время на принятие решений военно-политическим руководством, ввиду повышения информатизации военной машины. Воздействие на противника может быть не только последовательным и сосредоточенным, но и непрерывным и распределённым по разным театрам. И сферам противоборства, включая, например, киберсферу или информвойну.

Причём удары на разных театрах могут быть формально между собой не связаны и не связаны со страной или коалицией, их организовавшей. Помните, есть такой миф о том, что лемминги периодически совершают массовые самоубийства, когда им нечего есть?

«А ещё может случиться обострение в Средней Азии или на Кавказе, скажем, между Азербайджаном и Арменией – и всё одновременно. Вполне реальный сценарий. И к нему надо быть готовыми.

Поэтому ужесточаются требования к стратегической и тактической мобильности войск с целью как обеспечения маневра и переброски резервов, так и вывода их из-под удара. Растёт роль РЭБ как средств противодействия связи, разведке, навигации и средствам поражения. Война в Сирии и не только она наглядно показали мощь этих наших систем.

Созданы и успешно обкатаны на учениях и в боевой обстановке на Ближневосточном ТВД – и не только там – разведывательно-огневые (разведывательно-ударные) замкнутые контуры. Они интегрированы в единую быстродействующую систему средств разведки. Речь о БПЛА и авиации, орбитальной группировке, системах радио- и радиотехнической разведки и средствах комплексного огневого поражения противника.

Герасимов сообщил, что «совершенствование структуры органов управления, создание специальных подразделений информационного обеспечения, а также внедрение программно-аппаратных комплексов позволили в 1, 5 раза сократить время подготовки к боевому применению высокоточного оружия большой дальности». Но этим дело не ограничивается. Сейчас заканчивается создание интегрированной межвидовой автоматизированной разведывательно-ударной системы, увязывающей все эти разведывательно-огневые (разведывательно-ударные) контуры Сухопутных войск, ВДВ, ВКС и ВМФ в единую систему.

Она повысит точность поражения ещё в 1, 5–2 раза и сократит время решения задачи в 2–2, 5 раза. Вероятно, новые системы в сумме будут активно обкатываться на стратегических учениях «Восток-2018». Они обещают быть интереснее и крупнее предыдущих», — отмечает газета.

Minval.az