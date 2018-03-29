Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные штаты сократят взносы в бюджет организации, передает Газета.ру со ссылкой на Associated Press.

«Миротворчество — это общая ответственность. Все из нас должны вносить свой вклад, и все должны прилагать больше усилий», — сказала Хейли.

Сообщается, что в 2018 году США внесли в ООН 28,5% от всего бюджета. По словам постпреда, по американским законам Вашингтон может вносить в ООН меньше 25% от бюджета.

Отмечается, что на втором месте по сумме взносов в бюджет организации находится Китай с 10%.

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