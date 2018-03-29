Вчера вечером в автобусе №65 с государственным номерным знаком 10 TH 318 произошел неприятный инцидент.
Как передает Qafqazinfo, в автобусе молодой человек обругал женщин и полез на них с кулаками.
Так, в переполненном автобусе ехавшая стоя женщина попросила молодого человека сидеть поаккуратнее.
В ответ молодой человек очень грубо ответил женщине и начал оскорблять ее. Затем он начал нападать на женщину с кулаками.
Во время инцидента нападению подверглись также другая женщина и двое мужчин.
Затем полицейские забрали разбушевавшегося молодого человека в полицейский участок.