Вчера вечером в автобусе №65 с государственным номерным знаком 10 TH 318 произошел неприятный инцидент.

Как передает Qafqazinfo, в автобусе молодой человек обругал женщин и полез на них с кулаками.

Так, в переполненном автобусе ехавшая стоя женщина попросила молодого человека сидеть поаккуратнее.

В ответ молодой человек очень грубо ответил женщине и начал оскорблять ее. Затем он начал нападать на женщину с кулаками.

Во время инцидента нападению подверглись также другая женщина и двое мужчин.

Затем полицейские забрали разбушевавшегося молодого человека в полицейский участок.

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