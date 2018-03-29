Россия начнет поставки оружия Армении в рамках нового оборонного кредита на 100 миллионов долларов в этом году, заявил журналистам в четверг в ходе выставки ArmHiTech-2018 заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов.

«Они предусмотрены на 2018 год», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

В минувшем декабре президент Армении Серж Саргсян подписал закон о ратификации соглашения по российскому оборонному кредиту на 100 миллионов долларов со сроком погашения 15 лет.

Кроме того, в июне 2015 года было подписано соглашение о предоставлении РФ Армении государственного экспортного кредита на 200 миллионов долларов на приобретение военной продукции российского производства. В рамках этого кредита, как сообщали в Минобороны Армении, было подписано 18 контрактов.

Minval.az