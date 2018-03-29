Вкладчики ликвидируемого ЗАО BankStandard подали в суд на Центробанк Азербайджана (ЦБА), его председателя Эльмана Рустамова, Палаты надзора над финансовыми рынками (ПНФР), председателя Совета директоров ПНФР Руфата Асланлы, аудиторской компании KPMG.

Об этом заявил председатель Кредиторского комитета банка, юрист Акрам Гасанов.

По его словам, 82 вкладчика подали 6 коллективных исков в Бакинский административно-экономический суд № 1 и Насиминский районный суд на государственные учреждения и лиц, которых они считают виновными в банкротстве BankStandard.

«Истцы требуют у виновных компенсации причиненного ущерба на сумму более 47,5 млн долларов. Это около 81 млн манатов. Напоминаю, что в банке остались средства вкладчиков на сумму в общей сложности 157 млн манатов. В ближайшее время к этим искам присоединятся и другие вкладчики», — приводит его слова Репорт.

По его словам, истцы ссылаются на утвержденный Верховным судом ликвидационный план, в котором доказаны грубые нарушения законодательства со стороны BankStandard на протяжении многих лет: «Имущество банка, имеющего задолженность в размере 1,2 млрд манатов, оценивается в 196 млн манатов, (т.е. ущерб превышает 1 млрд манатов). Поэтому вкладчики не получат ни копейки».

Minval.az