В четверг в Центре Гейдара Алиева в Баку проходит азербайджано-иранский бизнес-форум.
В бизнес-форуме принимают участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Ирана Хасан Рухани.
В четверг в Центре Гейдара Алиева в Баку проходит азербайджано-иранский бизнес-форум.
В бизнес-форуме принимают участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Ирана Хасан Рухани.
Дата: 2018/03/29 11:15
Раздел: Азербайджан
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