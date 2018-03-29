«Под машину может попасть каждый, будь то пожилой человек, юноша, ребенок, работающий или безработный».

Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Муса Гулиев, комментируя вчерашний инцидент со сбитой женщиной-дворником. Парламентарий таким образом отреагировал на критику в соцсетях в адрес властей относительно того, почему улицы в Баку подметают зачастую люди пенсионного возраста.

«Пожилую женщину никто не заставляет там работать. Что, ее насильно там эксплуатируют?! Может быть она давно занимается этой работой, знает свое дело, физическое здоровье тоже позволяет, и таким образом она зарабатывает себе на хлеб», — сказал он, добавив, что обсуждения в соцсетях на эту тему бессмысленны и неправильны.

«Возрастные ограничения применяются в отношении лиц, занимающихся интеллектуальным трудом, которые не могут выполнять необходимую работу. Для занимающихся физическим трудом таких ограничений не предусмотрено. К примеру, неквалифицированные специалисты – рабочие, уборщики, садовники – могут работать, пока позволяет физическая сила и здоровье, зачем ставить им ограничения?!», — продолжил он.

Minval.az