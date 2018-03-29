На одном из холмов района Рейханлы турецкой провинции Хатай выложен флаг Турции, площадью 150 кв.м.

Как передает Анадолу, жители приграничного с Сирией района Рейханлы разместили флаг таким образом, чтобы его было хорошо видно на многие километры вглубь района Африн.

Житель Рейханлы Бекир Шанверди сообщил, что флаг выложен из камней в знак поддержки участников антитеррористической операции «Оливковая ветвь».

Проект, инициированный группой местных жителей, был поддержан муниципалитетом Рейханлы.

Проведены работы по расширению дороги, ведущей к возвышенности, получившей название «Байраклы Тепе» (Холм флага). Построена также лестница к вершине холма, где водрузили 12 метровый флагшток с флагом Турции.

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