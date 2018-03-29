Согласно мониторингам, проводимым специалистами Национального департамента мониторинга окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов, количество пыли на территории республики 29-30 марта 2018 года превысит санитарную норму.

Как сообщили в МЭПР, это связано с поступлением на территорию страны пыльных воздушных атмосферных потоков с Аравийского полуострова.

Департамент перешел на усиленный режим работы в связи с наблюдаемой в Баку и на Абшеронском полуострове пыльной и туманной погодой. Каждый три часа ведется наблюдением за состоянием атмосферы.

Согласно сведениям, полученным из измеряющих состояние погоды автоматических стационарных станций, 29 марта 2018 года в 09.00 количество пыли в Баку и на Абшеронском полуострове превысило санитарную норму на 20 процентов.

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