Представители социальной сети Facebook в ближайшее время разрешат пользователям выборочно удалять из базы проекта информацию о своих комментариях, истории поиска, лайках и другие личные сведения.

Как передает Вести.ру, такое решение было принято после скандала об утечке данных более 50 миллионов пользователей соцсети, сообщается в официальном блоге «Фейсбука».

Компания обещает сделать обновление, в результате чего можно будет не только скачать всю личную информацию, которая хранит соцсеть, но и выборочно удалить из нее любые персональные данные.

Кроме того, «Фейсбук» обновит правила для пользователей, где пропишет, какую именно информацию о людях собирает соцсеть, и каким образом ее использует.

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