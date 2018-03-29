Если перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым поставят задачу найти украинского пранкера Евгения Вольнова, распространившего слухи о 300 погибших в пожаре в Кемерове, то он ее выполнит.

Об этом сообщил радиостанции «Говорит Москва» министр печати Чечни Джамбулат Умаров.

По его словам, власти региона считают, что у правоохранительных органов России достаточно возможностей для того, чтобы найти и привлечь к ответственности украинского пранкера. Однако и Кадыров при необходимости выполнит ее «очень филигранно, и враги России будут наказаны».

Ранее Кадыров написал на своей странице во «ВКонтакте», что кемеровская трагедия сплотила народ «и на этом фоне кощунственны и бесчеловечны попытки тиражировать ложь о количестве жертв. Наказание должно быть строгим».

Басманный суд заочно арестовал Евгения Вольнова (настоящее имя — Никита Кувиков). Его обвинили в «публичном распространении недостоверных сведений о количестве жертв пожара в Кемерове с целью ввести в заблуждение родственников погибших и пострадавших и дестабилизировать ситуацию в регионе». Пранкеру грозит штраф в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Minval.az