Известный американский юрист Ричард Бен-Венист (Richard Ben-Veniste) рассказал в интервью каналу CNN, что у сотрудников Белого дома появилось новое прозвище для американского президента — Шлепок. Запись эфира была опубликована на сайте CBS.

«Люди здесь, в Вашингтоне, говорят о нем за его спиной, называют его новым прозвищем. Он известен прозвищами. Сейчас о нем говорят «Шлепок». Это не очень хорошо», — сказал Бен-Венист.

На это обратил внимание известный комик Стивен Кольбер (Stephen Colbert). В эфире своего авторского вечернего шоу он привел фрагмент комментария Бен-Вениста и иронически призвал соотечественников относится уважительно к главе государства. «Мне кажется, это чудесно. Вероятно, это лучшая новость за сегодня. Но если серьезно, мы должны проявить уважение. Он — президент Шлепок», — сказал комик.

Кольбер предварил свой выпад в адрес президента шуткой на тему слухов о его скандальной связи с порноактрисой Сторми Дэниелс (Stormy Daniels). «У президента новый потрясающий способ защиты. Он говорит людям, что Сторми Дэниелс не в его вкусе. Что?! Она — пышногрудая блондинка!» — сказал он, добавив, что женщина подошла бы президенту еще больше, если бы была куском рыбы в сторублевой купюре.

Также в своем монологе Кольбер обратил внимание на поздравление Трампом президента России Владимира Путина с победой на выборах. Комик удивился тому, что глава Белого дома сделал это, несмотря на отговорки своего окружения. Ведущий вновь не упустил возможность съязвить по поводу любвеобильности американского президента. «Если хотите, чтобы он прочитал записку, прикрепите ее на что-то, на что он обращает внимание, например, на чизбургер или на Иванку. В этом случае просто надо снять записку «Не приставай»», — пошутил телеведущий.

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