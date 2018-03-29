Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, живущего в посольстве Эквадора в Лондоне пять с половиной лет, лишили связи с внешним миром. Об этом сообщает в среду, 28 марта, эквадорское правительство, передает Sputnik.

Как говорится в заявлении, журналисту отключили всю связь «из-за нарушения письменного обещания, данного в конце 2017 года». Оно обязывало основателя WikiLeaks не писать сообщения, которые представляли бы собой вмешательство в дела других стран.

Сторонники Ассанжа призвали собраться возле посольства, чтобы заставить эквадорскую сторону восстановить ему доступ в сеть.

Minval.az