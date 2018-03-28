В Баку в среду после церемонии официальной встречи состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Ирана Хасана Рухани один на один.

Главы государств выступили на встрече.

«Уважаемый президент, добро пожаловать в Азербайджан. Очень рад видеть вас. Уверен, что визит будет очень успешным, будут развиваться дружественные и братские ирано-азербайджанские связи. Между существуют очень тесные связи. Мы очень хорошо сотрудничаем во всех сферах. Как в политической, так в экономической, культурной, энергетической, транспортной — во всех сферах есть хорошие результаты и документы, которые будут сегодня подписаны дадут новый толчок развитию наших отношений. Наши встречи проводятся регулярно. Выполняются достигнутые в ходе встречи договоренности, данные нами поручения. В результате этого сегодня ирано-азербайджанские отношения достигли самого высокого уровня. Еще раз добро пожаловать», — сказал президент Ильхам Алиев.

«Мы гости вашей страны и вашего народа в дни праздника Новруз. Две большие нации региона, два великих народа имеют общую историю и культуру. В то же время для достижения намеченных задач были определены общие цели. Очень рад, что каждый раз встречаемся с вами. Мы становимся свидетелями того, что смогли достичь развития отношений между двумя странами. За прошедшие несколько лет мы встречаемся в десятый раз, то есть встречаемся один на один Это показывает, что связи двух стран опираются на искренность. Согласованные нами в прошлом вопросы сегодня вносят свой вклад, и завтра мы будем свидетелями нескольких открытий. Я решительно могу сказать, что достигнутые нами во время нынешнего визита соглашения послужат развитию связей двух стран. Мы считаем безопасность и суверенитет Азербайджана нашим суверенитетом и безопасностью. Благодаря воли двух государств, двух наций и двух народов мы еще больше будем развивать эти связи. Еще раз благодарю за гостеприимность вашего превосходительства и вашего народ «, — сказал президент Хасан Рухани.

Minval.az