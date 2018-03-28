«К сожалению, некоторые СМИ снова переврали меня и исказили смысл моего важного и актуального политического заявления. Я не призывал к закрытию соцсетей, в частности фейсбука. Я призвал применить международную практику блокирования сайтов и страниц пользователей в соцсетях, оскорбляющих людей и наносящих урон духовно-культурным ценностям», — заявил в интервью азербайджанскому интернет-порталу haqqqin.az депутат Милли Меджлиса Хады Раджабли.

Возмущенный депутат лично обратился в редакцию и попросил уточнить его позицию: «Вот почему я избегаю журналистов и не даю интервью. О чем я говорил? Я говорил о недопустимости оскорблений в адрес президента, его семьи, да и в целом против всех частных лиц. У каждого человека есть честь и достоинство, и оскорбительные выпады не имеют никакого отношения к ценности свободы слова. При чем тут закрытие фейсбука? Я доктор политических наук, разве я мог бы выступить с таким абсурдным призывом? Речь идет всего лишь о блокировании страниц этих провокационных элементов».

Читайте также: Как азербайджанский депутат приравнял предвыборную полемику в соцсетях к разжиганию кровавой войны

Хады Раджабли: В Азербайджане необходимо запретить соцсети

Minval.az