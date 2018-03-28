Руководители религиозных конфессий приняли обращение к мировым религиозным лидерам, парламентам, международным организациям, говорится в среду в сообщении Управления мусульман Кавказа.

«Выражая чаяния и пожелания граждан Азербайджана и миллионов азербайджанцев мира, в преддверии 100-летия геноцида народа Азербайджана – преступления против человечества, сопровождавшегося коварными и немыслимыми преступлениями, доводим до сведения всей мировой общественности, религиозных лидеров, парламентов и международных организаций обращение. Факты геноцида, совершенного из-за национальной, этнической, религиозной принадлежности, остаются в памяти человечества «черными пятнами» мировой истории», — говорится в обращении.

В обращении отмечается, в числе народов, пострадавших от таких преступлений, является народ Азербайджана, и регулярный характер этих страшных бедствий всегда беспокоит азербайджанскую общественность, в том числе религиозную общественность.

«В 20-х годах прошлого века историческая территория Азербайджана Зангезур без каких-либо на то оснований была передана Армении, в Нагорном Карабахе была создана армянская автономия. В 1948-1953 годах сотни тысяч азербайджанцев были депортированы из родных краев, и фактически на исконных территориях Азербайджана была создана моноэтническая Армянская Республика. Во второй половине 80-х годов под давлением и при провокациях армянского лобби началась новая волна агрессии и политики этнической чистки армянских националистов против нашего народа», — говорится в обращении.

Также отмечается, что на захваченных армянами землях Азербайджана были осуществлены акты вандализма и разрушены исторические, религиозные, культурные памятники, уничтожены святыни и кладбища. Кульминацией стал акт геноцида, совершенного армянскими экстремистами в 1992 году в Ходжалы.

«Геноцид и политика геноцида нанесли тяжелый моральный и материальный ущербнароду, оставили неизгладимый след в истории. Только после возвращения общенационального лидера Гейдара Алиева к власти сущность геноцида и политики депортации, реализованной армянскими националистами, была доведена до мировой общественности», — говорится в обращении.

Подчеркивается, что сегодня официальные и общественные круги Азербайджана доводят до сведения международных организаций и общественности неопровержимые факты этнической чистки и геноцида, совершенного армянскими экстремистами на территории Азербайджана.

«К сожалению, армянские террористы все еще не понесли наказание за совершенные преступления, до сегодняшнего дня не выполнены требования четырех известных резолюций Совета Безопасности ООН. Несмотря на обращения на протяжении многих лет Азербайджана в международные организации, факт Ходжалинского геноцида все еще не нашел должной политической, юридической оценки», — говорится в обращении.

В обращении отмечается, что Ходжалинская трагедия стоит в одном ряду с такими бесчеловечными преступлениями, как Холокост, Герника и Хатынь.

«Мы, религиозные деятели, еще раз обращаемся к руководителям религиозных конфессий, международной общественности, призываем дать общественно-политическую оценку преступлениям геноцида, совершенного армянскими оккупантами», — говорится в обращении.

Обращение подписали председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр, глава Общины горских евреев Азербайджана Мелих Евдаев и председатель Албано-Удинской христианской общины Роберт Мобилин.

Minval.az