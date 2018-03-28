Продолжаются поиски трех членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар», альпинистов Фариды Джабраилзаде, Бабура Гусейнова и Намина Буньятзаде.

Как сообщает Оперативный Штаб по поиску без вести пропавших в Губинском районе альпинистов, 28 марта в Министерстве по чрезвычайным ситуациям прошло оперативное совещание.

В нем приняли участие руководители структур, участвующих в поисково-спасательных работах. На совещании был сделан анализ проделанных до сегодняшнего дня поисковых работ, рассмотрены благоприятные по причине потепления условия для поисков альпинистов, даны соответствующие поручения.

На совещании также были обсуждены и другие вопросы.

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