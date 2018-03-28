Причиной пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, унесшем жизни 64 человек, мог стать поджог. К такому выводу пришли специалисты пожарной лаборатории МЧС, сообщает «Комсомольская правда».

Согласно предварительным результатам, пожар начался в детской комнате, где находился бассейн, наполненный поролоновыми кубиками. Хронология события такова: кто-то поджег один из кубиков, после чего огонь перекинулся на остальные, затем на сетку, свисавшую с потолка, и детский скалодром. Отделка скалодрома рассыпалась на огненные куски и подожгла пол.

Версию о поджоге ранее высказывала и генеральный директор торгового центра Надежда Судденок. Давая показания по уголовному делу, она рассказала, что не раз «выставляла из ТЦ молодых людей цыганской наружности, которые бесплатно играли в автоматы, делали надписи в туалетах».

«Сотрудник, которого я опрашивала, сказал, что услышал хлопок в детской зоне и увидел столб огня. Сам аттракцион не мог так запылать. Я утверждаю: это был поджог», — заключила Судденок.

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