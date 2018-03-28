Гражданка Эстонии армянского происхождения Карина Оганесян была задержана в аэропорту Баку 23 марта и депортирована обратно. Об этом сообщили 28 марта армянские СМИ со ссылкой на страницу Оганесян в Instagram.

По ее словам, ее продержали в аэропорту 12 часов, после чего отправили обратно.

Оганесян — советник председателя городского совета Таллина и председатель молодежного крыла Центристской партии Эстонии, она отправилась в Баку в составе эстонской делегации для участия в Международной научно-практической конференции педагогов.

По ее словам, предварительно Оганесян оформила электронную визу и была зарегистрирована, как участник мероприятия от Эстонии.

Судя по статусу Оганесян решить проблему не смогли ни представители посольства Эстонии в Баку, ни представитель азербайджанской диаспоры в Эстонии.

B пресс-службе МИД Азербайджана на запрос агентства Turan сообщили, что им не известно о факте задержания и высылки гражданки Эстонии.

Minval.az