Президенты Азербайджана и Ирана Ильхам Алиев и Хасан Рухани провели в среду в Баку встречу в формате тет-а-тет, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
Иранский лидер в среду прибыл в Азербайджан с двухдневным визитом.
Президенты Азербайджана и Ирана Ильхам Алиев и Хасан Рухани провели в среду в Баку встречу в формате тет-а-тет, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
Иранский лидер в среду прибыл в Азербайджан с двухдневным визитом.
Дата: 2018/03/28 17:33
Раздел: Важно
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