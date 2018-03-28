Президенты Азербайджана и Ирана Ильхам Алиев и Хасан Рухани провели в среду в Баку встречу в формате тет-а-тет, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Иранский лидер в среду прибыл в Азербайджан с двухдневным визитом.

Minval.az