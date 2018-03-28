Сегодня в Германии прошли заключительные матчи отборочного этапа группы 7 элитного раунда чемпионата Европы по футболу среди девочек до 17 лет.

Как сообщает «Азериспорт», сборная Азербайджана встречалась со сверстницами из Исландии и проиграла со счетом 1:3. Единственный мяч в составе нашей команды забила Дели.

Стартовый состав сборной Азербайджана (U-17): Эльвира Аскерзаде, Нигяр Мирзалиева, Ламия Гурбанова, Дилара Солей Дели, Сона Рагимова, Мелис Эрсой, Биргюль Челик, Анна Абулашвили, Минара Гезалова, Умнисе Алиева, Неслихан Бозгая.

Ранее Азербайджан проиграл Германии (0:5) и Ирландии (0:1).

В другом матче Германия обыграла Ирландию (2:0).

Положение команд: Германия — 9 очков, Исландия — 6, Ирландия — 3, Азербайджан — 0.

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