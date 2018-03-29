1 октября 1949 года, в результате революции, Китай был провозглашен Народной Республикой, а президентом избран Мао Цзедун. Новое правительство приняло и новые государственные символы, в числе которых был и знакомый теперь всем флаг: красное полотнище и 5 желтых звезд.

Известно, что красный фон символизирует саму революцию 1949 года, в результате которой к власти пришли китайские коммунисты, пишет издание «Интересно знать».

А вот что касается желтых звезд

Большая звезда символизирует Коммунистическую партию Китая. 4 звезды поменьше сразу символизируют несколько важных для китайского народа и Китайской Республики позиций:

4 основных класса страны: рабочие крестьяне, буржуазия и народные капиталисты (есть версии, что 4 класс — не капиталисты, а интеллигенция или ремесленники). Это объяснение дал художник и разработчик флага Жень Лянсонг во время интервью.

Коммунистическая партия Китая принимала флаг вместе с 4 другими партиями;

В Китае проживают 4 основных народа: цитайцы, тибетцы, маньчжуры и уйгуры;

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