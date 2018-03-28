Мальта отзывает своего посла в РФ для консультаций в связи с делом Скрипаля, сообщает ТАСС.
Мальта отзывает своего посла в РФ для консультаций в связи с делом Скрипаля, сообщает ТАСС.
Дата: 2018/03/28 17:45
Раздел: Мир
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