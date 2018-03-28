Арбитражный суд Москвы продлил на шесть месяцев конкурсное производство в отношении ООО «Прага-АСТ», структуры экс-владельца Черкизовского рынка, бизнесмена Тельмана Исмаилова, говорится в определении суда, сообщает РАПСИ.

Эта компания на заседании суда 10 октября 2017 года была признана банкротом, ее конкурсным управляющим назначен Павел Лесников.

В ходатайство управляющий просил срок банкротства ООО в связи с тем, что выполнены не все возложенные на него в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» обязанности.

Столичный арбитраж 28 марта 2017 года по иску АО «БМ-Банк» (ранее назывался Банк Москвы, входит в группу ВТБ) взыскал 331 миллион долларов с ООО «Прага-АСТ». Иск был связан с кредитом, поручителем по которому выступила компания «Прага-АСТ».

Кроме того, в феврале суд оставил без рассмотрения заявление БМ-Банка о взыскании 316,7 миллиона долларов с ООО «Бизнес-клуб «Тропикано» Исмаилова.

Ходатайство об оставлении иска без рассмотрения было заявлено банком. Поскольку истцом заявлены требования по обязательствам, возникшим до принятия судом решения о признании ООО банкротом и об открытии конкурсного производства, данное обязательство не является текущим, и не может быть рассмотрено в рамках данного дела, отметил суд.

Столичный арбитраж 21 сентября 2017 года признал банкротом бизнес-клуб «Тропикано».

Ранее суд отклонил заявления двух кипрских компаний о включении долга перед ними в размере более 59,3 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов ООО.

Суд отклонил заявление компании «Акила Трэйдинг Лимитед» на сумму 52,8 миллиарда рублей и Apeldon Consultans (Overseas) Limited на 6,5 миллиарда рублей. В определении по первому делу отмечается, что суд признает необоснованными доводы кредитора, поскольку доказательства, представленные им в обоснование своих требований, опровергаются материалами дела, условиями договоров займа и положениями действующего законодательства о несостоятельности (банкротстве).

Совет директоров Банка Москвы на заседании 17 декабря 2015 года принял решение о приобретении долей в уставном капитале трех компаний Исмаилова — «Бизнес-клубе «Тропикано», «Прага-АСТ» и «Руслайн 2000». Размер долей и цена приобретения не раскрываются.

Уголовные дела семьи бизнесмена

Красногорский городской суд Московской области 12 марта приговорил Мехмана Керимова к 13 годам колонии строгого режима за убийство предпринимателя Владимира Савкина и учредителя «Люблино-Моторс» Юрия Брылева, сообщили в пресс-службе Мособлсуда.

Таким образом, Керимов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105, частью 3 статьи 222 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по найму; незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные организованной группой).

«Дело в отношении Керимова было рассмотрено в особом порядке судебного делопроизводства при наличии досудебного соглашения», — сказала собеседница агентства, уточнив, что злоумышленник признал вину в судебном заседании.

Следствие считает, что экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов является организатором убийства предпринимателя Савкина и учредителя «Люблино-Моторс» в 2016 году. В разработке плана бизнесмену, по версии следствия, помогали его братья Рафик и Вагиф Исмаиловы, исполнителем же преступления был Мехман Керимов. Как сообщалось ранее, тела убитых с огнестрельными ранениями были обнаружены в мае 2016 года во внедорожнике Toyota Land Cruiser на обочине 30-го километра Новорижского шоссе.

В настоящее время Керимов и Рафик Исмаилов заключены под стражу. В отношении Тельмана и Вагифа Исмаиловых суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста.

«Соответствующие материалы для организации международного розыска обвиняемого Тельмана Исмаилова по линии Интерпола направлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации», — ранее сообщали в СК РФ.

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