Рахман Асадоллахи родился в 1951 году в Тебризе, где получил музыкальное образование, играя на гармони. Уже в 1970-х Асадоллахи, давая концерты в Иране, становится любимцем публики. Его называют Мастером всех аккордеонистов. Вскоре он эмигрирует в Европу и становится диссидентом, но в его музыке по-преженему слышна любовь к родине. В 1995 году Асадоллахи завоевывает первый приз на европейском чемпионате по аккордеонам и гармони в Швейцарии, обойдя 650 гармонистов. Об этом информирует «Вестник Кавказа».

С 1999 года дирижер, композитор и виртуозный исполнитель живет в Соединенных Штатах. Будучи автором сотен музыкальных произведений и солистом музыкального ансамбля Asadollahi, он привнес в европейскую музыку восточные мотивы. Устад Рахман, как называют его ученики, становится частым гостем многих мероприятий за рубежом, организованных азербайджанской диаспорой в США, и всегда с большой любовью вспоминает свою родину. «Меня радует один лишь факт существования независимого Азербайджана, где каждый азербайджанец может свободно получать образование на родном языке и гордиться богатством азербайджанской культуры», — заявил маэстро на концерте в Сан-Диего.

Асадоллахи часто приезжал в Баку, становится участником телевизионных передач, выступает с концертами. В видеообращении к поклонникам он говорит по-азербайджански: «Более 7 тысяч лет мы отмечаем Новруз. Это наследие наших предков. Я поздравляю всех с праздником и желаю здоровья. Моя жена Экрем организовала концерт, посвященный 55-летию моего творчества в Азербайджане и Иране, а также 30-летию нашей супружеской жизни. Хочу, чтобы мои братья, сестры, соотечественники пришли на этот концерт и отдали дань уважения музыке иранского Азербайджана. У меня, у моей гармони, сегаха и музыки иранского Азербайджана нет никого, кроме вас. Только ваше присутствие может вознаградить меня за 55-летний труд. Когда видишь, что человек слушает музыку, понимаешь, что все было не зря, и усталость уходит в мгновенье».

Обращение тогда дошло до адресата. Полный зал долго аплодировал одному из лучших гармонистов современности. Асадоллахи горячо приветствовал поклонников: «Я 36 лет странствую. Каждый из вас помогает азербайджанской музыке и культуре. Выражаю свою благодарность вам от имени южных азербайджанцев».

Манера исполнения Рахмана Асадоллахи отличается смешением восточных ритмов с европейской мелодикой. В США он стал известен после того как написал композицию, посвященную теракту 11 сентября. Тогда многие испытали настоящее эмоциональное потрясение от игры музыканта.

Даже после того как Рахман Асадуллаев попал в автоаварию и перенес несколько хирургических операций, он продолжал писать музыку и играть на гармони. Любовь к жизни выражена в его песне «Яшам» («Жизнь»).

По словам музыкальных критиков, импровизации Асадоллахи напоминают игру аргентинского мастера игры на бандонеоне Астора Пьяцоллы, чьи сочинения обогатили жанр танго.

Композиция «Хиджран». Автор Асадоллахи.

Народная песня «Кучелере су сепмищем»

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