В связи с началом призыва граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу с 1-го апреля, некоторые пользователи социальных сетей обсуждают данную тему и обмениваются разными комментариями.

Как сообщает Minval.az со ссылкой на сайт Министерства обороны, в этих комментариях указываются номера, назначения и места дислокации воинских частей, в которых призывники будут проходить службу, а также задаются взаимные уточняющие вопросы. Учитывая то, что это служит интересам противника, Министерство обороны заявляет, что распространение подобной информации категорически недопустимо.

Minval.az