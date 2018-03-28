«Байкал-Daily» стала известна развязка громкого дела двухгодичной давности об изнасиловании на Богородском острове

Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес приговор двум насильникам из Азербайджана. Один получил за изнасилование, соединенное с угрозой убийством, 6 лет и 7 месяцев колонии общего режима. Второму дали 7,5 лет колонии общего режима.

Приговор вступил в силу. Также суд взыскал в пользу потерпевшей 550 тысячи рублей компенсации морального вреда, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

27 марта 2016 года в Улан-Удэ два гражданина Азербайджана 19 и 26 лет совершили дерзкое изнасилование.

Ночью из ночного клуба «Гавана» вышла группа молодых людей. По роковому стечению обстоятельств, у всех сели батарейки в мобильных телефонах. Добираться по домам решили на случайных такси и попутных машинах. Садились с остановки «ПОШ».

Одна из компании, 23-летняя девушка, остановила машину и договорилась с водителем о цене поездки. То, что в салоне находился ещё один пассажир, её не смутило. Попрощавшись с друзьями, она села в автомобиль.

Однако по пути следования водитель заблокировал двери и отклонился от маршрута. Девушку вывезли из города и привезли на остров Богородский. В безлюдном месте один из них, угрожая убийством, изнасиловал девушку. Второй совершил насильственные действия сексуального характера.

После злоумышленники отвлеклись и девушка выбралась из салона и спряталась в кустах. Насильники некоторое время искали свою жертву, затем сели в машину и скрылись с места происшествия.

Оставшись без обуви, девушка три часа ночью добиралась до дома.

Спустя несколько часов удалось задержать подозреваемых.

Родственники обвиняемых пытались уговорить потерпевшую изменить свои показания. За отказ от обвинения ей обещали крупное денежное вознаграждение. Когда девушка отказалась, обвиняемые попытались опорочить её и принялись давать показания, что она добровольно вступила с ними в половую связь.

В то же время стало известно, что задержанные могут быть причастны и к другому изнасилованию, произошедшему накануне улан-удэнского происшествия в Прибайкальском районе, когда была изнасилована несовершеннолетняя девушка. Как пояснили в СУ СКР, потерпевшая позже изменила свои показания и отказалась от обвинения.

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