Скончался актер и певец Олег Анофриев, передает RT.

«Да, это случилось час назад. Мне об этом сообщила его внучка. Он долго болел», — рассказал актер и телеведущий Александр Олешко.

Он назвал Анофриева самым прекрасным и удивительным артистом, «голосом нашего детства».

«В день траура по детям улетел как ангел-хранитель детей, в этом есть какой-то символ», — отметил Олешко.

Анофриев известен по таким фильмам, как «Девушка с гитарой», «Сказка о потерянном времени», «Будьте моим мужем», «Человек с бульвара Капуцинов» и других.

Он также озвучивал мультфильмы, среди которых «Бременские музыканты» и «Как Львенок и Черепаха пели песню».

Олегу Анофриеву было 87 лет.

Minval.az