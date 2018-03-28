В социальной сети Фейсбук распространилась шокирующая фотография, вызывающая ужас и жалость: сбитая насмерть женщина – судя по одежде, дворник. Судя по местности, трагедия случилась на мосту, расположенном на участке дороги, ведущей в бакинский международный аэропорт. Как сообщают СМИ, погибшую сотрудницу ЖЭУ звали Джамиля Салахова. А сбил ее на Камазе ранее судимый Заур Мусаев. Женщина скончалась на месте происшествия.

Женщина лежит ничком, уткнувшись в асфальт, и кровь из ее разбитой головы стекает в канализацию. Фотография датирована 27 марта, сообщает Minval.az.

Печально осознавать, что эти женщины, как правило довольно пожилые, работают на дорогах в условиях абсолютного отсутствия техники безопасности, подвергая свою жизнь смертельному риску. Сколько еще их должно погибнуть, чтобы наконец-от городские власти приняли меры для обеспечения обслуживающего городского персонала определенными правилами, которые обязательно должны соблюдаться во время нелегкой работы дворников на дорогах?

Особо впечатлительным не смотреть!

Minval.az