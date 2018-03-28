Президент США Дональд Трамп в понедельник назвал имя своего нового советника по национальной безопасности.

Этот пост займет бывший постоянный представитель США при ООН Джон Болтон. К работе он приступит 9 апреля, написал Трамп в своем Twitter.

Болтон сменит на посту генерала Герберта Макмастера, о скором уходе которого ранее заявлял американский лидер. Отмечалось, что президент был недоволен «слишком жестким подходом [Макмастера] и его долгими, не относящимися к делу брифингами».

Болтон представлял страну в ООН в 2005-2006 годах. В 2016-м он также претендовал на должность госсекретаря США.

Издание «Медуза» отмечает, что таких, как Джон Болтон, в политике принято называть «боевыми ястребами» или сторонниками «партии войны»: он настаивает на эскалации конфликтов и выступает за военное разрешение международных вопросов. Болтону сейчас 69 лет, на незначительных должностях в администрации он работал еще со времен Ричарда Никсона. К президентству Буша-старшего Болтон занимал пост заместителем секретаря в бюро по связям с международными организациями и имел большое влияние на внешнюю политику США. Считается, что он приложил большие усилия для принятия резолюции о применении силы против Ирака за вторжение Саддама Хусейна в Кувейт.

Болтон хорошо известен в регионе Южного Кавказа. В частности, он призывал Соединенные Штаты оказывать больше поддержки Азербайджану. В 2011 году он рекомендовал Бараку Обаме проявлять к Южному Кавказу повышенное внимание. США, по его мнению, не должны позволить России восстановить свое влияние в этом регионе.

Болтон тогда ссылался на слова Владимира Путина о том, что распад СССР стал самой большой трагедией XX века. Слова Путина, отмечал он, напрямую связаны с Южным Кавказом, то есть, со стремлением сохранить этот регион в сфере влияния Москвы.

Важно, что Болтон подчеркивал, что в карабахском вопросе США должны поддержать Азербайджан, так как в этом конфликте есть третья сторона — Азербайджан, Армения и проармянская Россия.

Minval.az