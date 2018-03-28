Власти Турции не станут принимать в отношении России меры, основываясь на предположениях по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Как передает турецкая газета «Хюрриет», об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«То, что какие-то страны приняли меры, основываясь на предположениях, не значит, что мы будем действовать так же», — отметил Эрдоган.

Издание напоминает, что 26 марта министерство иностранных дел Турции опубликовало заявление, в котором осудило отравление С.Скрипаля в британском Солсбери. При этом в заявлении турецкого МИД не упоминалась Россия.

Minval.az