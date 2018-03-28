Министр по делам диаспоры Армении Грануш Акопян в беседе с журналистами подтвердила, что РПА выдвинет на должность премьер-министра кандидатуру Сержа Саркисяна, сообщают ереванские СМИ.
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Министр по делам диаспоры Армении Грануш Акопян в беседе с журналистами подтвердила, что РПА выдвинет на должность премьер-министра кандидатуру Сержа Саркисяна, сообщают ереванские СМИ.
Дата: 2018/03/28 15:17
Раздел: Бывший СССР
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